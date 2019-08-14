Кононов: Кто будет готов лучше, тот и будет играть

Главный тренер московскогорассказал о подготовке команды к матчу с, а также о состоянии футболистов перед встречей. Слова менеджера приводит « Чемпионат ».

«Все готовы к матчу. Сегодня на тренировке посмотрим наше общее состояние. Кто будет готов лучше, тот и будет играть. Те, кто приехал к нам совсем недавно — Тиль и Ларссон, — не играют. Это позитивные игроки, они быстро вошли в коллектив. Это чувствовалось в игре с "Ахматом". Но та игра прошла — нам нужна стабильность от всей команды. Этого требует наш календарь, непростые игры. Очень важно, чтобы единство, которое у нас есть, преумножалось. Мы держим в голове матч с "Туном", поэтому пока о ЦСКА не думаем», — заявил Кононов.

Напомним, что ответный поединок пары «Спартак» — «Тун» состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена». Матч пройдет 15 августа в 19:45 по московскому времени. 0