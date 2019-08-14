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    Кононов: Кто будет готов лучше, тот и будет играть

    Спартак Лига Европы Календарь Лиги Европы
    Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал о подготовке команды к матчу с «Туном», а также о состоянии футболистов перед встречей. Слова менеджера приводит «Чемпионат».

    «Все готовы к матчу. Сегодня на тренировке посмотрим наше общее состояние. Кто будет готов лучше, тот и будет играть. Те, кто приехал к нам совсем недавно — Тиль и Ларссон, — не играют. Это позитивные игроки, они быстро вошли в коллектив. Это чувствовалось в игре с "Ахматом". Но та игра прошла — нам нужна стабильность от всей команды. Этого требует наш календарь, непростые игры. Очень важно, чтобы единство, которое у нас есть, преумножалось. Мы держим в голове матч с "Туном", поэтому пока о ЦСКА не думаем», — заявил Кононов.

    Напомним, что ответный поединок пары «Спартак» — «Тун» состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена». Матч пройдет 15 августа в 19:45 по московскому времени. 0

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