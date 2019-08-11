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    У «Пари Сен-Жемрен» нет предложений по Неймару

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    Будущее нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара остается неопределенным, сообщает RMC Sport.

    Неймар
    Неймар

    По информации издания, парижский клуб не имеет конкретных предложений по трансферу бразильца.

    При этом отмечается, что сам Неймар хотел бы вернуться в «Барселону», из которой и переехал в Париж в 2017 году за 222 миллиона евро.

    Испанское издание Marca пишет, что «Барселона» не хочет платить за Неймара ни копейки, но готова рассмотреть варианты обмена. На бразильца также претендует мадридский «Реал».

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