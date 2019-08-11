У «Пари Сен-Жемрен» нет предложений по Неймару

Будущее нападающего «Пари Сен-Жермен»остается неопределенным, сообщает RMC Sport.

По информации издания, парижский клуб не имеет конкретных предложений по трансферу бразильца.

При этом отмечается, что сам Неймар хотел бы вернуться в «Барселону», из которой и переехал в Париж в 2017 году за 222 миллиона евро.

Испанское издание Marca пишет, что «Барселона» не хочет платить за Неймара ни копейки, но готова рассмотреть варианты обмена. На бразильца также претендует мадридский «Реал».

В сезоне-2018/19 27-летний футболист провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 результативных передач. 0