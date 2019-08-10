Президент «Оренбурга»: Спасать матч на последних минутах — это ненормально

Президент «Оренбурга»прокомментировал домашний матч с(2:2), по ходу которого его команда отыгралась с 0:2.

«Мне игра нашей команды, откровенно говоря, не понравилась — спасать матч на последних минутах — это ненормально.

Начало было плохое, пропустили два мяча, и только с выходом Фамейе более-менее что-то стало получаться.

Результатом я не доволен, но это лучше, чем проиграть 0:2. Хотя, откровенно говоря, рассчитывал, что с "Тамбовом" возьмем три очка.

У главного тренера Владимира Федотова есть карт-бланш. Пусть играет и доказывает свою состоятельность.

В прошлом сезоне все говорили, что "Оренбург" — это тренерская команда. Пока планов менять тренера нет», — цитирует ТАСС Кияева.

Ничья с «Тамбовом» позволила «Оренбургу» прервать четырехматчевую проигрышную серию и набрать первое очко в новом сезоне РПЛ. 0