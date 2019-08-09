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    Рахимов: Шюррле может играть еще лучше

    Ахмат Спартак РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РПЛ
    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов признался, что ему нравился новичок «Спартака»​, полузащитник Андре Шюррле еще до перехода в московскую команду.

    Андре Шюррле
    Андре Шюррле

    31 июля «Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» на один сезон с возможностью выкупа.

    «Они приобрели качественных футболистов. Если мы говорим о Шюррле, у него великолепная школа, у него большой опыт игры на самом высоком уровне.

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    • За такие клубы как "Боруссия" и "Челси" случайные люди не играют. Это колоссальный опыт, такого уровня футболистов в нашем чемпионате мало.

    Таких новичков, которых приобрели спартаковцы, гораздо легче вписывать в состав, потому что определенный уровень мастерства они уже имеют.

    Шюррле мне и до перехода в "Спартак" нравился. Понятно, что он может играть еще лучше, когда наберет форму.

    Дисквалификация Понсе — минус для "Спартака", конечно. Все-таки это игрок, который мог бы навязать определенную борьбу и выполнить хороший объем работы.

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    • Но Понсе — тот нападающий, под которого можно подстроиться. Если мы говорим о том, что есть Шюррле, который может делать много нестандартных действий, то в этом плане Понсе более предсказуемый.

    По нему у нас были определенные моменты, которые для себя мы уже подметили. Теперь нужно готовиться к тем игрокам, которые могут выйти на его позиции», — приводит слова Рахимова «Спорт-Экспресс». 0

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