Рахимов: Шюррле может играть еще лучше

Главный тренер «Ахмата»признался, что ему нравился новичок, полузащитникеще до перехода в московскую команду.

31 июля «Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» на один сезон с возможностью выкупа.

«Они приобрели качественных футболистов. Если мы говорим о Шюррле, у него великолепная школа, у него большой опыт игры на самом высоком уровне.

За такие клубы как "Боруссия" и "Челси" случайные люди не играют. Это колоссальный опыт, такого уровня футболистов в нашем чемпионате мало.

Таких новичков, которых приобрели спартаковцы, гораздо легче вписывать в состав, потому что определенный уровень мастерства они уже имеют.

Шюррле мне и до перехода в "Спартак" нравился. Понятно, что он может играть еще лучше, когда наберет форму.

Дисквалификация Понсе — минус для "Спартака", конечно. Все-таки это игрок, который мог бы навязать определенную борьбу и выполнить хороший объем работы.

Но Понсе — тот нападающий, под которого можно подстроиться. Если мы говорим о том, что есть Шюррле, который может делать много нестандартных действий, то в этом плане Понсе более предсказуемый.

По нему у нас были определенные моменты, которые для себя мы уже подметили. Теперь нужно готовиться к тем игрокам, которые могут выйти на его позиции», — приводит слова Рахимова «Спорт-Экспресс». 0