Луис Адриано: Спасибо «Спартаку» за два незабываемых года

Бывший нападающий московского, а ныне форвардпоблагодарил «красно-белых» за время, проведенное в клубе. Об этом он заявил в своем Instagram.

«Хочу поблагодарить футбольный клуб "Спартак" и всех болельщиков! Спасибо за незабываемые два года. Мы выиграли вместе Суперкубок и чемпионат России, эти эмоции останутся в моём сердце навсегда. Спасибо нашей команде за отличную работу! Я всегда буду болельщиком "Спартака" и никогда не забуду Москву», — признался Луис Адриано.

Футболку «Спартака» бразилец надел в 2017 году, когда перешел в команду на правах свободного агента. За 2 сезона игрок провел 79 поединков. На его счету 25 точных ударов и 15 ассистов.

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