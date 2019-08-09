ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид ЛуисТрансферное лето АПЛ. Неожиданно лучший «Арсенал» и неубедительный «МЮ»
  • 16:30
    • Гол Месси в ворота «Ливерпуля» стал лучшим по итогам сезона 2018/2019
  • 16:17
    • Филипп объяснил, почему выбрал именно «Динамо»
  • 15:59
    • Луис Адриано: Спасибо «Спартаку» за два незабываемых года
  • 15:49
    • Кристиан Тельо может перебраться в «Краснодар»
  • 15:19
    • ПСЖ готов платить Дибале 12 млн евро в год
    Все новости спорта

    Луис Адриано: Спасибо «Спартаку» за два незабываемых года

    Между тем
    Бывший нападающий московского «Спартака», а ныне форвард «Палмейраса», Луис Адриано поблагодарил «красно-белых» за время, проведенное в клубе. Об этом он заявил в своем Instagram.

    Луис Адриано
    Луис Адриано

    «Хочу поблагодарить футбольный клуб "Спартак" и всех болельщиков! Спасибо за незабываемые два года. Мы выиграли вместе Суперкубок и чемпионат России, эти эмоции останутся в моём сердце навсегда. Спасибо нашей команде за отличную работу! Я всегда буду болельщиком "Спартака" и никогда не забуду Москву», — признался Луис Адриано.

    Футболку «Спартака» бразилец надел в 2017 году, когда перешел в команду на правах свободного агента. За 2 сезона игрок провел 79 поединков. На его счету 25 точных ударов и 15 ассистов.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Призрак Салоников. Шюррле и Бакаев спасли «Спартак» от позора
  • 02:08
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Норвич»
  • 2.15
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Заявит ли «Монако» свои хозяйские права в матче с «Лионом»?
  • «Монако» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Ливерпуль» оторвется на новичке АПЛ
  • «Ливерпуль» — «Норвич». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Прервет ли «Чертаново» победное шествие «СКА-Хабаровск»?
  • «СКА-Хабаровск» — «Чертаново». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Краснодар» — «Порту» Футбол Краснодарская перестройка затянулась. С такой игрой «Порту» не пройти«Быки» старались, но все же проиграли «драконам» на своем поле Вчера в 00:580
  • 11:58
    • Реванш Джошуа и Руиса может пройти в Саудовской Аравии
  • 11:14
    • Гюндоган продлил контракт с «Манчестер Сити»
  • 10:58
    • «Бавария» может арендовать вингера «Интера»
    Гарри Магуайр Футбол Будущее клуба. Магуайр может многое изменить в «МЮ»«Манчестер Юнайтед» не зря оформил самый дорогой трансфер защитника в истории 07/08/2019 в 20:270
  • Экспресс дня

  • Как «Ливерпуль» начнет новый сезон в АПЛ?
  • 5.17
    •
  • 14:24
    • Максимилиан Филипп официально стал игроком московского «Динамо»
  • 13:58
    • Дибала может оказаться в ПСЖ
  • 11:44
    • «Рубин» может провести на Центральном стадионе весь сезон
    Фрэнк Лэмпард Футбол АПЛ 2019-2020. Новые правила и новые лицаЧто нового нас ждет в следующем сезоне английской Премьер-лиги? 06/08/2019 в 16:460
  • 10:44
    • Лукаку взял номер Икарди в «Интере»
  • 10:26
    • «Спартак» может усилиться полузащитником «Страсбурга»
  • 08:57
    • Экс-защитник «Зенита» усилит «Аталанту»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие