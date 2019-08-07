«Зенит» может расторгнуть контракт с Заболотным

Как сообщает « Чемпионат », питерский клубможет разорвать контракт с нападающим. Однако руководство предлагает футболисту еще один вариант.

Так как в «Зените» не рассчитывают на форварда, ему было предложено перейти в «Сочи» на правах аренды. Заболотный отказался от этого предложения, поскольку его не устраивает уровень заработной платы в новом клубе.

На данный момент стороны ведут интенсивные переговоры и «сине-бело-голубые» надеются отдать футболиста в «Сочи». В том случае, если договоренности добиться не удастся, с нападающим досрочно разорвут контракт.

Напомним, что в составе «Зенита» Заболотный оказался в январе 2018 года, перейдя за 1,5 млн евро. Срок действия контракта истечет в 2021 году. 0