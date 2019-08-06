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    Роналду не против видеть Икарди в «Ювентусе»

    Трансферы Ювентус Серия A Футбол Италии Интер Календарь Серии А
    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду одобрил трансфер Мауро Икарди из «Интера».

    Мауро Икарди
    Мауро Икарди

    Как сообщает Gazzetta dello Sport, португалец уверен, что Икарди мог быть стать для него отличным партнером по атаке.

    Роналду считает, что аргентинский форвард мог бы выполнять в «Ювентусе» схожие функции с теми, которые были в «Реале» у Карима Бензема. Француз отвлекал защитников, освобождая свободное пространство для Роналду.

    Ожидается, что «Ювентус» начнет работу по трансферу Икарди после закрытия трансферного окна в Англии, когда станет понятно, удастся ли обменять в «Манчестер Юнайтед» Пауло Дибалу на Ромелу Лукаку.

    Ранее в «Интере» дали понять, что Икарди не входит в планы клуба и будет продан. 0

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