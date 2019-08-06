Роналду не против видеть Икарди в «Ювентусе»

Нападающийодобрил трансфериз

Как сообщает Gazzetta dello Sport, португалец уверен, что Икарди мог быть стать для него отличным партнером по атаке.

Роналду считает, что аргентинский форвард мог бы выполнять в «Ювентусе» схожие функции с теми, которые были в «Реале» у Карима Бензема. Француз отвлекал защитников, освобождая свободное пространство для Роналду.

Ожидается, что «Ювентус» начнет работу по трансферу Икарди после закрытия трансферного окна в Англии, когда станет понятно, удастся ли обменять в «Манчестер Юнайтед» Пауло Дибалу на Ромелу Лукаку.

Ранее в «Интере» дали понять, что Икарди не входит в планы клуба и будет продан. 0