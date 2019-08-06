АПОЭЛ — «Карабах»: счет матча 1:2, обзор голов

Кипрскийпотерпел домашнее поражение от азербайджанского(1:2) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Счет в матче на 53-й минуте открыли гости. Славчев выполнил передачу на ход Хайме по правому флангу, Ромеро далее спокойно покатил мяч на правый угол штрафной площади, Махир Эмрели принял мяч, прошёл немного вперёд, а затем уверенно переиграл Белека.

На 68-й минуте «Карабах» провёл хорошую атаку, но на этот раз через левый фланг. Зубир совершил проход вперёд, а затем выполнил хорошую передачу под удар Магайе Гуэйе, который отметился точным ударом в угол ворот — Белек не смог спасти свою команду.

Отквитать один мяч хозяевам удалось в компенсированное время. Де Винсенти с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Георге Меркис оторвался от игроков «Карабаха», а затем точным ударом отправил мяч в угол ворот.

Ответная встреча пройдет 13 августа в Азербайджане.