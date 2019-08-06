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    «Карабах» на выезде одолел АПОЭЛ в Лиге чемпионов

    АПОЭЛ — «Карабах»: счет матча 1:2, обзор голов

    Лига чемпионов АПОЭЛ Календарь Лиги чемпионов
    Кипрский АПОЭЛ потерпел домашнее поражение от азербайджанского «Карабаха» (1:2) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 53-й минуте открыли гости. Славчев выполнил передачу на ход Хайме по правому флангу, Ромеро далее спокойно покатил мяч на правый угол штрафной площади, Махир Эмрели принял мяч, прошёл немного вперёд, а затем уверенно переиграл Белека.

    На 68-й минуте «Карабах» провёл хорошую атаку, но на этот раз через левый фланг. Зубир совершил проход вперёд, а затем выполнил хорошую передачу под удар Магайе Гуэйе, который отметился точным ударом в угол ворот — Белек не смог спасти свою команду.

    Отквитать один мяч хозяевам удалось в компенсированное время. Де Винсенти с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Георге Меркис оторвался от игроков «Карабаха», а затем точным ударом отправил мяч в угол ворот.

    Ответная встреча пройдет 13 августа в Азербайджане.

    Лига чемпионов. Третий отборочный раунд
    АПОЭЛ (Кипр) — «Карабах» (Азербайджан) — 1:2 (0:0)
    Голы: Эмрели, 54 (0:1). Гуйе, 70 (0:2). Меркис, 90+5 (1:2)АПОЭЛ: Белец, Вурос, Иоанну, Меркис, Генцоглу (Халлениус, 86), Яколиш (Видигал, 64), Михайлович, Матич (Алеф, 65), Де Винсенти, Павлович, Аль-Тамари«Карабах»: Вагнер, Садыгов, Мамедов, Медведев, Аилтон, Ромеро (Абдуллаев, 85), Ришард (Гараев, 86), Зубир, Мичел, Мадатов (Гуйе, 68), СлавчевПредупреждения: Меркис (31), Садыгов (47), Генцоглу (50), Мамедов (57), Медведев (71)
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