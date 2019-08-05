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    • СМИ: «Динамо» отказалось от подписания Габигола
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    СМИ: «Динамо» отказалось от подписания Габигола

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    Форвард «Интера» Габриэл Барбоза не перейдет в московское «Динамо», сообщает «БИЗНЕС Online».

    Габигол
    Габигол

    По данным источника, клуб отказался от идеи приобрести игрока. Сейчас он играет за «Фламенго» на правах аренды.

    Ранее появилась информация, что «Динамо» предлагает за 22-летнего бразильца 12 миллионов евро, а также еще 3 миллиона в виде возможных бонусов. «Интер» хотел выручить от сделки 20 миллионов.

    Контракт Габигола с миланским клубом рассчитан до лета 2022 года. Нападающий перешел в «Интер» в 2016 году из «Сантоса», но так и не смог закрепиться в основе. Последние сезоны он проводил в аренде, выступая за «Бенфику», «Сантос» и «Фламенго».

    В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за «Фламенго». В его активе 13 голов и три голевые передачи. 0

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