СМИ: «Динамо» отказалось от подписания Габигола

Форвардне перейдет в сообщает «БИЗНЕС Online».

По данным источника, клуб отказался от идеи приобрести игрока. Сейчас он играет за «Фламенго» на правах аренды.

Ранее появилась информация, что «Динамо» предлагает за 22-летнего бразильца 12 миллионов евро, а также еще 3 миллиона в виде возможных бонусов. «Интер» хотел выручить от сделки 20 миллионов.

Контракт Габигола с миланским клубом рассчитан до лета 2022 года. Нападающий перешел в «Интер» в 2016 году из «Сантоса», но так и не смог закрепиться в основе. Последние сезоны он проводил в аренде, выступая за «Бенфику», «Сантос» и «Фламенго».

В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за «Фламенго». В его активе 13 голов и три голевые передачи. 0