Шюррле: «Спартак» — самый большой клуб в России

Полузащитникрассказал, какую цель ставит на нынешний сезон после подписания контракта с

Андре Шюррле ФК «Спартак» LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

«Знаю, что "Спартак" — это большой клуб. Самый большой в России. Всегда ставит перед собой цель быть на самом верху. Я готов помочь ему в этом. А в конце сезона посмотрим на результат. Я правда с нетерпением жду начала этого приключения», — заявил немец в эфире YouTube-канала клуба.

Столичный клуб арендовал его до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит восемь миллионов евро. «Спартак» будет полностью платить ему зарплату, которая составляет около трех миллионов евро в год. 1