«Оренбург» — «Зенит»: составы, онлайн, прогноз

Наставники «Оренбурга» и «Зенита» назвали стартовые составы команд на поединок третьего тура российской Премьер-лиги.

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Кулишев, Мишкич, Рикарду Алвеш, Чуканов, Деспотович.

Запасные: Руденко, Зотов, Афонин, Маляров, Аюпов, Болотов, Бидловский, Галаджан, Фамейе.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Терентьев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Сутормин, Барриос Теран, Дзюба, Азмун, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Васютин, Мевля, Маммана, Прохин, Жирков, Ерохин, Мусаев, Ригони, Джорджевич.

Игра «Оренбург» — «Зенит» пройдет сегодня, 28 июля, в Оренбурге на стадионе «Газовик», начало — в 14:00 по мск.

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