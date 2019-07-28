ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Олег КононовПервое поражение Кононова. У «Спартака» было четыре штанги и перекладины
  • 13:01
    • Дзюба и Азмун — в старте «Зенита» на игру с «Оренбургом»
  • 13:00
    • «Эвертон» ведет переговоры по Мойзе Кину
  • 11:45
    • «Ливерпуль» подписал самого молодого игрока АПЛ
  • 08:52
    • «Лестер» собирается выручить максимальную сумму с продажи Магуайра в «МЮ»
  • 08:35
    • Бэйл прилетел в Китай, чтобы подписать контракт с «Цзянсу Сунин»
    Все новости спорта

    Дзюба и Азмун — в старте «Зенита» на игру с «Оренбургом»

    «Оренбург» — «Зенит»: составы, онлайн, прогноз

    РПЛ Футбол России Оренбург Зенит Календарь РПЛ
    Наставники «Оренбурга» и «Зенита» назвали стартовые составы команд на поединок третьего тура российской Премьер-лиги.

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    «Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Кулишев, Мишкич, Рикарду Алвеш, Чуканов, Деспотович.

    Запасные: Руденко, Зотов, Афонин, Маляров, Аюпов, Болотов, Бидловский, Галаджан, Фамейе.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Терентьев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Сутормин, Барриос Теран, Дзюба, Азмун, Дриусси.

    Запасные: Кержаков, Васютин, Мевля, Маммана, Прохин, Жирков, Ерохин, Мусаев, Ригони, Джорджевич.

    Игра «Оренбург» — «Зенит» пройдет сегодня, 28 июля, в Оренбурге на стадионе «Газовик», начало — в 14:00 по мск.

    Следить за ходом поединка можно здесь. Прогноз на этот матч — тут. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Первое поражение Кононова. У «Спартака» было четыре штанги и перекладины
  • Вчера в 23:19
    •
  • Прогноз
  • «Оренбург» — «Зенит»
  • 1.95
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Останется ли результативность «Зенита» на том же уровне?
  • «Оренбург» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Скажется ли усталость на игре тульского «Арсенала»?
  • «Арсенал» Тула — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Нижний Новгород» и «Торпедо» сыграют нерезультативно
  • «Нижний Новгород» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.52
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Маурицио Сарри Футбол На верном пути. Сарри предстоит сделать «Ювентус» лучшей командой ЕвропыМаурицио Сарри стал частью глобальной смены курса туринского клуба 26/07/2019 в 19:300
  • 12:45
    • Защитник «Милана» Тео Эрнандес пропустит 2 недели из-за травмы
  • 10:58
    • Алекс Фергюсон настаивает на покупке хавбека «Астон Виллы»
  • 09:14
    • «Милан» подпишет защитника «Фламенго»
    Вирджил ван Дейк Футбол Сезон мечты. Заслужил ли Ван Дейк «Золотой мяч»?Должен ли защитник «Ливерпуля» выиграть награду лучшему игроку мира? 25/07/2019 в 20:080
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Зенит» набирать очки?
  • 3.31
    •
  • 00:36
    • Игнатьев: Готов работать, а тренер будет принимать решение
  • 00:21
    • Бертенс вышла в финал турнира в Палермо
  • 00:08
    • Берг: Уже могу сказать, что РПЛ — сильная лига
    Фрагмент матча Футбол Канонада не загремела. «Арсенал» начал европоход с пораженияРеакция СМИ на поражение тульского «Арсенала» от азербайджанского «Нефтчи» в отборе Лиги Европы 26/07/2019 в 12:000
  • 20:58
    • «Краснодар» разгромил «Сочи» в третьем туре РПЛ
  • 19:22
    • Московское «Динамо» нацелилось на хавбека «Боруссии» Д
  • 18:36
    • «Тамбов» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Спартак»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие