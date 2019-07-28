«Оренбург» — «Зенит». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата России 28 июля 2019 года

В третьем туре российской Премьер-лиги состоится поединок между «Оренбургом» и питерским «Зенитом». Поединок пройдет на арене «Газовик» и начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Оренбург» — «Зенит».

«Оренбург»

Клуб проиграл в двух стартовых турах Премьер-лиги. Справедливости ради стоит заметить, что «Оренбургу» слегка не повезло с календарем, поскольку до «Зенита» команда встречалась с «Ростовом» и ЦСКА. К слову, в двух предыдущих встречах хозяева играли на выезде и уступали с одинаковым счетом 2:1.

Таким образом, на данный момент «сине-белые» имеют 0 очков на счету, а разница голов составляет -2. Это позволяет представителям Оренбурга занимать лишь 14 место.

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Голами в этом сезоне у команды уже успели отметиться Деспотович и Маляров. Первый в прошлом сезоне забил 4 мяча и отметился одной голевой передачей.

Вообще атакующая мощь коллектива ослабла после того, как состав покинул Сутормин, ставший лучшим бомбардиром «Оренбурга» в сезоне 2018/2019.

«Зенит»

«Зенит» продолжает набирать очки на старте чемпионата. Правда, команде повезло с календарем. Сначала питерцам попался новичок «Тамбов», у которого удалось выиграть 2:1. Затем «сине-бело-голубые» выиграли на выезде у клуба «Сочи» — еще одного новичка — со счетом 0:2.

Стоит напомнить, что старт сезона для «Зенита» выдался не очень приятным. В матче за Суперкубок команда проиграла «Локомотиву» со счетом 2:3. Тем не менее коллектив Семака постепенно добавляет оборотов и вскоре должен выйти на свой оптимальный уровень.

Вкус голов уже успели ощутить Дзюба и Азмун, которые наверняка так и останутся ключевыми футболистами в атаке «зенитчиков» до конца текущего розыгрыша РПЛ.

Отдельного внимания заслуживает последняя статистика выступлений «Зенита» в чемпионате. Он выиграл 8 из 10 матчей, при этом забивая не менее двух раз. Это не удивительно, поскольку с атакой у клуба из Санкт-Петербурга все отлично.

Прогноз

6.90 дают на «Оренбург» и 1.62 предлагают на «Зенит». Ничья оценивается коэффициентом 3.65.

«Зенит» одержал победу в 4 очных противостояниях. Их, в принципе, столько и было. В прошлом сезоне футболисты Семака отгружали этому сопернику не менее двух мячей. Так что «ИТ 2 больше 1.5» с коэффициентом 1.95 является неплохим вариантом для ставки.

Также можно поставить на то, что «Зенит» не проиграет и тотал матча будет меньше 2.5, как это бывало в 6 из 7 последних выездных игр гостей. Коэфф составляет 1.95. 0