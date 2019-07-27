«Уфа» — «Крылья Советов»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 3 тура российской Премьер-лиги футбольный клубвыиграл у самарскихсо счетом 2:1. Все голы были забиты в первом тайме.

Первый забитый мяч был зафиксирован на 21 минуте встречи. Хозяева поля решили быстро доставить мяч к штрафной соперника. В итоге длинную передачу на правом фланге получил Сухов, который с первого касания направил снаряд в район 11-метровой отметки, где ударом головой передачу замкнул Фомин.

На 25 минуте ответили «самарцы». Красивейшим ударом из-за пределов штрафной площади отметился Мияйлович. Мяч практически попал в «девятку» ворот и голкипер «Уфы» не смог достать мяч из верхнего угла.

Победный гол в матче был забит на 33 минуте первого тайма после подачи с углового в исполнении Тиля. На пасс откликнулся Аликин, который выиграл верховую борьбу и пробил, попав в спину Полуяхтова. В итоге снаряд отрекошетил в дальний угол ворот Рыжикова.

Таким образом, «Уфа» одержала свою первую победу в новом сезоне, прервав тем самым серию из 2 поражений. «Крылья» продолжают проигрывать и на данный момент для них это уже вторая неудача подряд.

В следующем туре хозяева поедут в гости к «Сочи», а гости дома примут московский «Локомотив».