Агент Шюррле подтвердил информацию о переговорах со «Спартаком»

Агент полузащитника дортмундской, подтвердил слухи о том, что московскийведет с ним переговоры по переезду немца в столицу России. Об этом пишет « Чемпионат ».

«Могу подтвердить, что сейчас мы ведём позитивные и продвинутые переговоры со "Спартаком". Но сейчас нам ещё осталось уладить некоторые детали контракта», — утверждает Хаспель.

В прошлом сезоне футболист выступал в «Фулхэме» на правах аренды и провел 25 поединков, забив 6 мячей. В целом сезон полузащитника в Англии выдался не очень плодотворным.

Контракт с «дортмундцами» заканчивается в 2021 году. До этого поступала информация о том, что Шюррле может переехать в Москву на правах аренды. «Спартак» будет готов платить ему 3 млн евро в год, при этом контракт заключат с возможностью выкупа за 8 млн евро. 0