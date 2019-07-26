«Тоттенхэм» хочет приобрести у «Ювентуса» Дибалу

Руководство лондонскогоизъявило желание приобрести у туринского. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что нападающий «Старой Сеньоры» может обойтись «шпорам» в 80 млн фунтов. О намерениях клуба сделать предложение «Ювентусу» заявил президент «столичных» Дэниэл Леви. Он уже уведомил об этом наставника команды Маурисио Почеттино.

В «Тоттенхэме» уверены, что переговоры будут непростыми и вероятность подписания 25-летнего аргентинца очень мала. Однако клуб все же включится в борьбу за форварда.

Напомним, что ранее интерес к Дибале проявляли такие команды как «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ. 0