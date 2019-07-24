ПСЖ хочет продать Неймара до 31 июля

хочет продать нападающегодо 31 июля, информирует «Спорт-Экспресс» со ссылкой на As.

В команде считают, что присутствие игрока, желающего сменить клуб, может негативно сказаться на подготовке парижан к новому сезону.

Ранее Неймар не полетел с ПСЖ в Германию на товарищеский матч с «Нюрнбергом».

Бразилец попал в состав команды на тур по Китаю, но по сообщениям СМИ, он тренируется отдельно от команды, так как восстанавливается после травмы голеностопа, которую он получил в июне в товарищеском матче со сборной Катара

Игроком интересуется сразу несколько клубов. «Барселона» готова предложить за него парижанам 100 миллионов евро, а также двух игроков из списка на выбор.

«Ювентус» готов отдать за 27-летнего бразильца Блеза Матюиди, Пауло Дибалу и определенную суму денег.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе «ПСЖ», забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.

Парижский клуб приобрел его у «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро. 0