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    ПСЖ хочет продать Неймара до 31 июля

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    «Пари Сен-Жермен» хочет продать нападающего Неймара до 31 июля, информирует «Спорт-Экспресс» со ссылкой на As.

    Неймар
    Неймар

    В команде считают, что присутствие игрока, желающего сменить клуб, может негативно сказаться на подготовке парижан к новому сезону.

    Ранее Неймар не полетел с ПСЖ в Германию на товарищеский матч с «Нюрнбергом».

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    Игроком интересуется сразу несколько клубов. «Барселона» готова предложить за него парижанам 100 миллионов евро, а также двух игроков из списка на выбор.

    «Ювентус» готов отдать за 27-летнего бразильца Блеза Матюиди, Пауло Дибалу и определенную суму денег.

    В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе «ПСЖ», забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.

    Парижский клуб приобрел его у «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро. 0

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