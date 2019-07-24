Медведев: Нобоа игрок «Зенита», а значит он и «Сочи» соглашения не достигли

Генеральный директор «Зенита»прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника сине-бело-голубых Кристиана Нобоа в

«На данный момент Нобоа — игрок "Зенита". Что касается "Сочи", то переговоры, которые они вели с Нобоа по контракту, — это дело клуба "Сочи".

Раз Нобоа сейчас игрок "Зенита", значит "Сочи" и Кристиан соглашения не достигли. Но трансферное окно открыто, прогнозировать ничего не хочу.

Продолжит ли "Сочи" переговоры с ним? Надо спросить у сочинского клуба», — сказал Медведев изданию «Чемпионат».

Нобоа выступает за «Зенит» с 2017 года. В минувшем сезоне 34-летний эквадорский полузащитник из-за травмы колена принял участие лишь в 11 матчах Российской Премьер-Лиги. 0