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    «Реал» предложил Себальосу перейти в «Арсенал» или «Тоттенхэм»

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    Мадридский «Реал» все еще ищет команду для Даниеля Себальоса. Однако если ранее клуб собирался продать молодого футболиста, то теперь рассматривается вариант с его арендой, сообщает AS.

    Дани Себальос
    Дани Себальос

    Отмечается, что на решение руководства «галактикос» повлияло выступление 22-летнего полузащитника на молодежном чемпионате Европы. Таким образом, ему хотят предоставить больше игровой практики, но при этом оставить у себя.

    Известно, что интерес к игроку проявляют «Тоттенхэм» и «Арсенал». «Сливочные» же дали Себальосу право выбора, чтобы он сам определился с клубом, в котором проведет ближайший сезон.

    Напомним, что мадридский «Реал» заплатил за Себальоса 16,5 млн евро, когда выкупал его у севильского «Бетиса». 0

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