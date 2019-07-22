«Реал» предложил Себальосу перейти в «Арсенал» или «Тоттенхэм»

Дани Себальос
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Отмечается, что на решение руководства «галактикос» повлияло выступление 22-летнего полузащитника на молодежном чемпионате Европы. Таким образом, ему хотят предоставить больше игровой практики, но при этом оставить у себя.
Известно, что интерес к игроку проявляют «Тоттенхэм» и «Арсенал». «Сливочные» же дали Себальосу право выбора, чтобы он сам определился с клубом, в котором проведет ближайший сезон.
Напомним, что мадридский «Реал» заплатил за Себальоса 16,5 млн евро, когда выкупал его у севильского «Бетиса». 0