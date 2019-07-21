Паршивлюк: Испортили праздник и себе, и болельщикам

Защитник «Динамо»поделился впечатлениями после поражения в домашнем матче 2-го тура чемпионата России от(0:1).

«Часто ли проигрывал в большинстве? Я сейчас и не вспомню. Наверное, когда—то было, но чтобы вот так, на последних минутах, наверное, впервые.

Знали, что будет ВАР, поэтому надо быть более сконцентрированным, руки при стандартах убирать, потому что все будут смотреть. Сказали друг другу, что надо быть повнимательнее. Вот и все.

Надо реализовывать свои моменты, и тогда не будет таких концовок, когда ты бежишь вперед забивать, а получаешь контратаку.

Что помешало забить в тех моментах? Вратарь и исполнительское мастерство. Злой рок.

Думаю, это проблема "Динамо" еще с прошлого сезона, когда команда имеет много моментов и не забивает их. Надо работать еще больше.

В перерыве сказали, что будет еще больше свободных зон, что надо использовать фланги и команда все равно будет отходить назад, давать нам контролировать игру. Надо было создавать больше остроты, но у нас было только два момента.

Есть чувство, что испортили праздник и себе, и болельщикам. Омрачили день таким результатом.

Команда хотела выиграть, отдавала на поле все силы. Но великая поговорка работает всегда: Не забиваешь ты, забивают тебе. Она в очередной раз и сыграла.

Последний раз играл здесь, кажется, в 2008 году. Классный стадион, современный. Если абстрагироваться от всего остального, то в этом плане эмоции только положительные», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0