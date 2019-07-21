Парфенов: Был тяжелый момент в матче, перетерпели его

Главный тренер «Урала»прокомментировал домашнюю победу над(3:0).

«Был тяжелый момент в матче, перетерпели его. С очень организованной командой неплохо делали то, о чем просили на установке.

Ребятам сказал, чтобы они сегодня порадовались, а тренерскому штабу надо готовиться уже дальше», — сказал Парфенов на пресс-конференции.

Напомним, голы в матче забили форвард Владимир Ильин, а также полузащитники Отман Эль-Кабир и Юрий Бавин.

«Урал» набрал шесть очков и единолично возглавляет турнирную таблицу. В третьем туре 26 июля команда сыграет в гостях с «Динамо». 0