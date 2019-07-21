«Динамо» — «Рубин»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Московскоеи казанскийобъявили стартовые составы на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Плиев, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Грулев, Кардозу, Шиманьски.

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Сорокин, Данченко, Уремович, Башкиров, Могилевец, Подберёзкин, Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон.

Матч состоится на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.

На победу «Динамо» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,87, на ничью — 3,32, а на победу «Рубина» — 5,25.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0