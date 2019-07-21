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    «Динамо» — «Рубин». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч РПЛ 21 июля 2019 года

    Прогнозы на футбол России Прогнозы на РПЛ Прогнозы на Динамо Прогнозы на Рубин
    Прогноз на «Динамо» — «Рубин»
    Хвича Кварацхелия
    Во втором туре чемпионата России «Динамо» будет принимать «Рубин». Матч пройдет 21 июля на «ВТБ Арене» в Москве. Начало встречи — в 19:00. Прогноз на «Динамо» — «Рубин».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Июля 2019 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:00 Рубин Рубин
  • Казань
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.87
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 4.80
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    «Динамо»

    «Динамо», которое завершило прошлый сезон на двенадцатом месте в РПЛ, в рамках предсезонной подготовки провело пять матче.

    На старте динамовцы крупно выиграли у «Дравограда» 11:0. Успех был закреплен победами над «Рударом» и «Аполлоном» со счетом 2:0 и 3:0 соответственно. Затем москвичи сыграли вничью с пражской «Спартой» (1:1). 5 июля команда провела последний товарищеский матч, в рамках которого «Динамо» обыграло «Слован Либерец» 1:0.

    В первом туре РПЛ «Динамо» на выезде играло с тульским «Арсеналом». Москвичи вышли вперед уже на 16-й минуте благодаря голу Мигеля Кардозу, но пропустили в в ответ на 84-й — 1:1.

    «Рубин»

    «Рубин» начал новый сезон без Курбана Бердыева. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Роман Шаронов.

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    В рамках предсезонной подготовки «Рубин» выступал в контрольных поединках не очень удачно. Команда потерпела два поражения, уступив «Нефтехимику» (1:2) и «Нижнему Новгороду» (0:1), а также была разгромлена ЦСКА (0:4), затем выиграла у «Мордовии» (4:1) и сыграла вничью с «Тамбовом» (0:0).

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    Несмотря на не самые лучшие результаты в предсезонке, казанцам удалось позитивно стартовать в РПЛ. На выезде «Рубин» сыграл вничью с обладателем Суперкубка России «Локомотивом» — 1:1. Пропустив на 66-й минуте, казанцы отыгрались через десять минут — отличился Хвича Кварацхелия.

    Прогноз

    На победу «Динамо» букмекеры дают коэффициент 1,87, на ничью — 3,28, на победу «Рубина» — 4,82.

    В прошлом сезоне в рамках РПЛ команды дважды сыграли вничью со счетом 1:1. А в 1/8 финала Кубка России «Рубин» обыграл «Динамо» со счетом 1:0.

    Наш прогноз на матч — «Рубин» не проиграет с коэффициентом 1,97.

    Также можно поставить на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,50. 0

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    «Динамо» — «Рубин». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч РПЛ 21 июля 2019 года. Прогноз на «Динамо» — «Рубин». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97
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