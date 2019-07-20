«Уфа» — «Краснодар»: составы команд, онлайн, прогноз

«Уфа» — «Краснодар»: стартовые составы команд
ФК «Уфа»
«Уфа»: Чернов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Алиев, Фомин, Карп, Тилль, Козлов, Игбун.
Запасные: Шафинский, Аликин, Мохбалиев, Засеев, Кротов, Емельянов, Ванек, Сысуев, Бизяк, Гиоргобиани.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов, Ольссон, Намли, де Вильена, Ари, Вандерсон.
Запасные: Синицын, Крицюк, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Игнатьев, Сулейманов, Иван, Берг.
Матч «Уфа» — «Краснодар» пройдет в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 14:00 по мск.
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