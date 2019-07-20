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    «Уфа» — «Краснодар»: стартовые составы команд

    «Уфа» — «Краснодар»: составы команд, онлайн, прогноз

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    Стали известны стартовые «Уфы» и «Краснодара» на матч второго тура российской Премьер-лиги сезона 2019/20.

    «Уфа» — «Краснодар»: стартовые составы команд
    «Уфа» — «Краснодар»: стартовые составы команд

    «Уфа»: Чернов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Алиев, Фомин, Карп, Тилль, Козлов, Игбун.

    Запасные: Шафинский, Аликин, Мохбалиев, Засеев, Кротов, Емельянов, Ванек, Сысуев, Бизяк, Гиоргобиани.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов, Ольссон, Намли, де Вильена, Ари, Вандерсон.

    Запасные: Синицын, Крицюк, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Игнатьев, Сулейманов, Иван, Берг.

    Матч «Уфа» — «Краснодар» пройдет в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 14:00 по мск.

    Следить онлайн за ходом поединка можно здесь. Ознакомится с прогнозом можно тут. 0

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