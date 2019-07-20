«Уфа» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч второго тура РПЛ 20 июля 2019 года

В субботу, 20 июля, «Уфа» будет принимать на своем поле «Краснодар» в рамках второго тура российской Премьер-лиги. Начало — в 14:00 мск. Прогноз на «Уфа» — «Краснодар».

«Уфа»

В прошлом сезоне «Уфа» оказалась в сложном положении. По результатам чемпионата России «уфимцы» заняли 14 место, в связи с чем, им нужно было сыграть стыковые поединки с претендентом на повышение из ФНЛ.

Соперником стал клуб «Томь». По сумме двух встреч уфимцы выиграли 2:1, тем самым оставив за собой право на участие в РПЛ в сезоне 2019/2020.

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«Горожане» провели довольно обширную предсезонку, сыграв пять матчей. В июне «Уфа» встречалась с «Хорном» и «Карабахом». В обоих случаях команда проиграла 2:1.

В июле состоялось три товарищеских поединка — победа над «Ботошани» 1:0, поражение от «Виктории Пльзень» 0:1 и победа над «Вакер Инсбрук» 9:1.

В стартовом туре нового сезона «Уфа» гостила у «Урала» и потерпела поражение в ярком поединке со счетом 2:3. Подопечные Вадима Евсеева первыми пропустили два мяча и не смогли спастись.

«Краснодар»

«Краснодар» выполнил свою задачу по итогам прошлого чемпионата России. «Черно-зеленые» заняли третье место и теперь будут играть в квалификации Лиги чемпионов.

В семи гостевых встречах минувшего российского первенства «быки» побеждали, пять поединков свели вничью и трижды проигрывали.

В межсезонье краснодарцы приняли участие в Кубке Матч Премьер, в котором одержали три победы в трех матчах (над «Спартаком» — 2:1, ЦСКА — 1:0 и «Ростовом» — 3:0). Затем они проиграли в спаррингах «Уралу» (0:2) и «Крыльям Советам» (1:2).

Летом «Краснодар» подписал из голландского чемпионата хавбеков Намли и де Вилену, из Португалии перешел полузащитник Кайо. Ушли из клуба Каборе и Перейра.

Стартовать в новом сезоне на мажорной ноте не удалось. В гостях у «Ахмата» краснодарцы владели преимуществом, однако точность ударов хромала (17 по воротам, 3 — в створ), а соперник на 28-й минуте вышел вперед и удержал преимущество.

Прогноз

Коэффициенты букмекеры предлагают следующие: 4.50 на хозяев, 1.97 на гостей и 3.30 на ничью.

В прошлом очном поединке на поле «Уфы» «быки» сумели победить с минимальным счетом 1:0. Ждем, что в предстоящей игре гости вновь возьмут три очка, а разгрома также ждать не стоит. Предлагаем поставить на победу «Краснодара» за 1.97. 0