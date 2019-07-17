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    «Ростов» планирует взять в аренду двух футболистов «Спартака»

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    Руководство «Ростова» может обратиться к «Спартаку» с предложением аренды Лоренсо Мельгарехо и Александра Ташаева. Об этом сообщает Metaratings.

    Лоренсо Мельгарехо
    Лоренсо Мельгарехо

    Александр Ташаев — 25-летний полузащитник, перешедший в стан «красно-белых» из московского «Динамо». Игроку очень сложно попасть в стартовый состав, поэтому «Спартак» вполне может отдать его в аренду.

    Второй полузащитник — 28-летний Лоренсо Мельгарехо выступает в составе команды уже 3 года. Его контракт заканчивается в следующем году, и пока его дальнейшая судьба неизвестна.

    Ташаев провел за «Спартак» 24 поединка и отличился лишь двумя результативными передачами. Парагваец сыграл 98 матчей, в которых забил 16 голов за основную команду московского клуба. 0

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