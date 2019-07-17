«Ростов» планирует взять в аренду двух футболистов «Спартака»

Руководствоможет обратиться кс предложением аренды. Об этом сообщает Metaratings.

Александр Ташаев — 25-летний полузащитник, перешедший в стан «красно-белых» из московского «Динамо». Игроку очень сложно попасть в стартовый состав, поэтому «Спартак» вполне может отдать его в аренду.

Второй полузащитник — 28-летний Лоренсо Мельгарехо выступает в составе команды уже 3 года. Его контракт заканчивается в следующем году, и пока его дальнейшая судьба неизвестна.

Ташаев провел за «Спартак» 24 поединка и отличился лишь двумя результативными передачами. Парагваец сыграл 98 матчей, в которых забил 16 голов за основную команду московского клуба. 0