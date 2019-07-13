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    Сульшер все еще выбирает капитана команды на новый сезон

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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился информацией касательно нового капитана команды на предстоящий сезон. Пока что менеджер окончательно не определился с кандидатурой, сообщает «Чемпионат» и пресс-служба «красных дьяволов».

    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер

    По словам Сульшера, роль капитана осталась вакантной после ухода Антонио Валенсии. В прошлом сезоне в связи с травмой эквадорца повязку надевал Эшли Янг.

    Норвежский специалист утверждает, что в составе есть футболисты, которые могут стать капитаном. Ранее в этой роли были Пол Погба, Давид де Хеа и Крис Смоллинг. Таким образом, в ближайшее время тренерский штаб «манкунианцев» постарается решить вопрос.

    Напомним, что по итогам сезона 2018/2019 в АПЛ «красные» стали шестыми, тем самым получив право на участие в групповом раунде Лиги Европы. 0

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