Сульшер все еще выбирает капитана команды на новый сезон

Наставникподелился информацией касательно нового капитана команды на предстоящий сезон. Пока что менеджер окончательно не определился с кандидатурой, сообщает «Чемпионат» и пресс-служба «красных дьяволов».

По словам Сульшера, роль капитана осталась вакантной после ухода Антонио Валенсии. В прошлом сезоне в связи с травмой эквадорца повязку надевал Эшли Янг.

Норвежский специалист утверждает, что в составе есть футболисты, которые могут стать капитаном. Ранее в этой роли были Пол Погба, Давид де Хеа и Крис Смоллинг. Таким образом, в ближайшее время тренерский штаб «манкунианцев» постарается решить вопрос.

Напомним, что по итогам сезона 2018/2019 в АПЛ «красные» стали шестыми, тем самым получив право на участие в групповом раунде Лиги Европы. 0