ФИФА ужесточила наказание за расизм

произвела изменения в дисциплинарном кодексе, касающиеся наказания за проявление расизма и других видов дискриминации.

Как сообщает Yahoo Sports, согласно новым правилам, которые вступят в силу уже начиная со следующей недели, минимальный срок дисквалификации за подобное нарушение будет увеличен до 10 матчей.

В свою очередь ассоциации и клубы в случае первого инцидента подобного характера будут наказываться одним матчем с ограниченным количеством зрителей и штрафом не менее $ 20 тыс.

Также существует вероятность, что жертвы расистских нападков будут приглашаться на заседания соответствующих органов, чтобы сделать устное или письменное заявление. 0