ФИФА ужесточила наказание за расизм

ФИФА увеличила срок дисквалификации
globallookpress.com
Как сообщает Yahoo Sports, согласно новым правилам, которые вступят в силу уже начиная со следующей недели, минимальный срок дисквалификации за подобное нарушение будет увеличен до 10 матчей.
В свою очередь ассоциации и клубы в случае первого инцидента подобного характера будут наказываться одним матчем с ограниченным количеством зрителей и штрафом не менее $ 20 тыс.
Также существует вероятность, что жертвы расистских нападков будут приглашаться на заседания соответствующих органов, чтобы сделать устное или письменное заявление. 0