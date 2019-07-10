«Барселона» борется за Линделефа

Каталонскаяочень хочет видеть у себя 24-летнего шведского защитника, сообщает El Mundo Deportivo.

Отмечается, что «каталонцы» уже не первый раз пытаются приобрести центрального защитника у «Манчестер Юнайтед». Все предыдущие предложения «манкунианцы» отклонили.

Учитывая, что Маттейс де Лигт выбрал не «Барсу», а «Ювентус», то борьба за Линделефа для «сине-гранатовых» имеет смысл.

На данный момент футболист оценивается в 35 миллионов евро. В прошлом сезоне швед очень часто появлялся в основном составе, особенно во второй его половине. С защитниками у «МЮ» есть проблемы, так что «блауграна» придется сделать по-настоящему интересное предложение. 0