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    «Барселона» борется за Линделефа

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    Каталонская «Барселона» очень хочет видеть у себя 24-летнего шведского защитника Виктора Линделефа, сообщает El Mundo Deportivo.

    Вистор Линделеф
    Вистор Линделеф

    Отмечается, что «каталонцы» уже не первый раз пытаются приобрести центрального защитника у «Манчестер Юнайтед». Все предыдущие предложения «манкунианцы» отклонили.

    Учитывая, что Маттейс де Лигт выбрал не «Барсу», а «Ювентус», то борьба за Линделефа для «сине-гранатовых» имеет смысл.

    На данный момент футболист оценивается в 35 миллионов евро. В прошлом сезоне швед очень часто появлялся в основном составе, особенно во второй его половине. С защитниками у «МЮ» есть проблемы, так что «блауграна» придется сделать по-настоящему интересное предложение. 0

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