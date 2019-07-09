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    «Сочи» предложит контракт Джанаеву

    Сочи РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин сообщил, что клуб собирается пригласить 32-летнего вратаря Сослана Джанаева.

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    «Джанаев находился в "Сочи" на просмотре. Клуб планирует заключить с Сосланом полноценный контракт.

    Да, у "Сочи" уже есть два вратаря — Николай Заболотный и Евгений Фролов. Это говорит о том, что, по крайней мере, с вратарской позицией мы определились, она укомплектована.

    Руководство рассматривает варианты для усиления. Трансферное окно ведь открыто до конца августа, поэтому все возможно. Впрочем, говорить о чем-то конкретном пока рано.

    По большому счету, было бы неплохо получить хотя бы по одному футболисту в каждую линию», — сказал Точилин изданию «Спорт-Экспресс».

    Первую половину сезона-2018/19 Джанаев провел в «Рубине», сыграл за казанцев в 4 матчах и пропустил 4 мяча.

    Во второй части прошлого сезона 32-летний вратарь выступал за «Медзь», пропустил 13 голов в 7 матчах. 0

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