«Сочи» предложит контракт Джанаеву

Главный тренер «Сочи»сообщил, что клуб собирается пригласить 32-летнего вратаря

«Джанаев находился в "Сочи" на просмотре. Клуб планирует заключить с Сосланом полноценный контракт.

Да, у "Сочи" уже есть два вратаря — Николай Заболотный и Евгений Фролов. Это говорит о том, что, по крайней мере, с вратарской позицией мы определились, она укомплектована.

Руководство рассматривает варианты для усиления. Трансферное окно ведь открыто до конца августа, поэтому все возможно. Впрочем, говорить о чем-то конкретном пока рано.

По большому счету, было бы неплохо получить хотя бы по одному футболисту в каждую линию», — сказал Точилин изданию «Спорт-Экспресс».

Первую половину сезона-2018/19 Джанаев провел в «Рубине», сыграл за казанцев в 4 матчах и пропустил 4 мяча.

Во второй части прошлого сезона 32-летний вратарь выступал за «Медзь», пропустил 13 голов в 7 матчах. 0