«Краснодар» продал рекордное количество абонементов
globallookpress.com
На данный момент продано 11650 абонементов, что является лучшим достижением в истории клуба.
Отмечается, что абонементы по-прежнему доступны для продажи. Стоимость абонементов составляет от 4 до 45 тысяч рублей в зависимости от выбранной категории.
В прошлом сезоне «Краснодар» занял третье место в чемпионате России, благодаря чему впервые в истории пробился в Лигу чемпионов. Краснодарцы начнут турнир с квалификационного раунда. 0