«Краснодар» продал рекордное количество абонементов

установил рекорд по продажам абонементов на сезон-2019/20, сообщает пресс-служба «быков».

На данный момент продано 11650 абонементов, что является лучшим достижением в истории клуба.

Отмечается, что абонементы по-прежнему доступны для продажи. Стоимость абонементов составляет от 4 до 45 тысяч рублей в зависимости от выбранной категории.

В прошлом сезоне «Краснодар» занял третье место в чемпионате России, благодаря чему впервые в истории пробился в Лигу чемпионов. Краснодарцы начнут турнир с квалификационного раунда. 0