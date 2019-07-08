Болельщики ЦСКА назвали лучшего игрока по итогам минувшего сезона

Марио Фернандес
globallookpress.com
По итогам опроса на официальном сайте московского клуба Фернандес набрал 37% голосов.
Второе место занял нападающий Федор Чалов, третий — хавбек Никола Влашич. Всего в голосовании участвовали 8802 человека.
28-летний Фернандес играет в ЦСКА с 2012 года. В сезоне-2018/19 он провел за «армейцев» 35 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал 10 результативных передач.
🔴🔵 Болельщики #ЦСКА признали Марио Фернандеса лучшим игроком команды в сезоне-2018/19! https://t.co/qPLpNZ0Yag pic.twitter.com/QKvqvhJo7U— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 8 July 2019