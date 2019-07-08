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    Болельщики ЦСКА назвали лучшего игрока по итогам минувшего сезона

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    Защитник ЦСКА Марио Фернандес по версии болельщиков признан лучшим игроком команды в сезоне-2018/19.

    Марио Фернандес
    Марио Фернандес

    По итогам опроса на официальном сайте московского клуба Фернандес набрал 37% голосов.

    Второе место занял нападающий Федор Чалов, третий — хавбек Никола Влашич. Всего в голосовании участвовали 8802 человека.

    28-летний Фернандес играет в ЦСКА с 2012 года. В сезоне-2018/19 он провел за «армейцев» 35 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал 10 результативных передач.

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