Болельщики ЦСКА назвали лучшего игрока по итогам минувшего сезона

Защитникпо версии болельщиков признан лучшим игроком команды в сезоне-2018/19.

По итогам опроса на официальном сайте московского клуба Фернандес набрал 37% голосов.

Второе место занял нападающий Федор Чалов, третий — хавбек Никола Влашич. Всего в голосовании участвовали 8802 человека.

28-летний Фернандес играет в ЦСКА с 2012 года. В сезоне-2018/19 он провел за «армейцев» 35 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал 10 результативных передач.

🔴🔵 Болельщики #ЦСКА признали Марио Фернандеса лучшим игроком команды в сезоне-2018/19! https://t.co/qPLpNZ0Yag pic.twitter.com/QKvqvhJo7U — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 8 July 2019

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