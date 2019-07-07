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    Акинфеев исключил возможность возвращения в сборную России

    Футбол России ЦСКА Сборная России
    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев на встрече с болельщиками заявил, что не собирается возобновлять карьеру в сборной России.

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев

    «Для меня мотивация — сам футбол. 22 года карьеры позади, все бросить было бы неправильно. Мне повезло с командой. Для меня ЦСКА — это не просто команда, не могу передать словами, что это для меня. Дом, семья — это всё заезжено. Но я горжусь, что я тут. Что касается капитанства, то сейчас уже не то время, когда капитан раздаёт всем подзатыльники.

    Возвращение в сборную России маловероятно. Свое решение никогда не меняю. Я сделал выбор в пользу ЦСКА, выбрал эту дорогу, родной клуб, быть частью ЦСКА до истечения контракта», — передает слова Акинфеева «Чемпионат».

    Напомним, что Акинфеев объявил о завершении выступлений в сборной России в октябре 2018 года. В составе национальной команды он выступал с 2004 года, приняв участие в 111 матчах. 0

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