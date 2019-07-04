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    Фрэнк Лэмпард — главный тренер «Челси»

    Футбол Англии Челси
    «Челси» на своем официальном сайте объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера клуба.

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    Соглашение с английским специалистом рассчитано на три сезона.

    «Я очень горд тем, что возвращаюсь в Челси в качестве главного тренера. Все знают о моей любви к этому клубу и истории, которую мы разделили вместе, однако я сосредоточен исключительно на работе и подготовке к предстоящему сезону.

    Я здесь, чтобы усердно работать, приносить дальнейшие успехи клубу, и я не могу дождаться, чтобы начать», — сказал Лампард.

    В минувшем сезоне Лэмпард тренировал «Дерби Каунти», с которым специалист вышел в плей-офф чемпионшипа, но уступил путевку в АПЛ «Астон Вилле». В клубе экс-хавбек провел дебютный сезон своей тренерской карьеры.

    Напомним, Лэмпард выступал за «Челси» в качестве игрока с 2001 по 2014 год.

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