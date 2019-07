Фрэнк Лэмпард — главный тренер «Челси»

на своем официальном сайте объявил о назначениина пост главного тренера клуба.

Соглашение с английским специалистом рассчитано на три сезона.

«Я очень горд тем, что возвращаюсь в Челси в качестве главного тренера. Все знают о моей любви к этому клубу и истории, которую мы разделили вместе, однако я сосредоточен исключительно на работе и подготовке к предстоящему сезону.

Я здесь, чтобы усердно работать, приносить дальнейшие успехи клубу, и я не могу дождаться, чтобы начать», — сказал Лампард.

В минувшем сезоне Лэмпард тренировал «Дерби Каунти», с которым специалист вышел в плей-офф чемпионшипа, но уступил путевку в АПЛ «Астон Вилле». В клубе экс-хавбек провел дебютный сезон своей тренерской карьеры.

Напомним, Лэмпард выступал за «Челси» в качестве игрока с 2001 по 2014 год.

