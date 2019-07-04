«Краснодар» обыграл «Спартак» и завоевал Кубок Матч Премьер

«Краснодар» дважды вел в счете
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В первом тайме счет открыл Руслан Камболов, после перерыва команды обменялись голами за одну минуту: отличились Зелимхан Бакаев и Ари.
Таким образом, краснодарцы одержали три подряд победы и выиграли товарищеское первенство. Второе место занял «Ростов», «Спартак» — третий, ЦСКА — четвертый.
Кубок Матч Премьер
«Спартак» — «Краснодар» — 1:2 (0:1)
Голы: Камболов, 38 (0:1). З.Бакаев, 63 (1:1). Ари, 63 (1:2)«Спартак»: Максименко, Рассказов (Ещенко, 73), Кутепов, Джикия, Мельгарехо (Ташаев, 77), З.Бакаев (С.Бакаев, 73), Фернанду, Зобнин, Игнатов (Ананидзе, 57), Ханни (Ломовицкий, 57), Понсе (Луиз Адриану, 57)«Краснодар»: Сафонов, Петров (Ивашин, 85), Мартынович, Спаич, Стоцкий, Вандерсон Масиэл (Халназаров, 73), Камболов (Голубев, 60), Вилена (Сулейманов, 46), Олссон (Уткин, 66), Намли (Сперцян, 66), Ари (Игнатьев, 66)Предупреждения: Фернанду, 40. Джикия, 50. Зобнин, 52. Спаич, 52. Голубев, 79