«Краснодар» обыграл «Спартак» и завоевал Кубок Матч Премьер

в матчепобедилсо счетом 2:1 и стал чемпионом турнира в Австрии.

«Краснодар» дважды вел в счете twitter.com/fcsm_official 1000 Фрибет для всех Забрать!

В первом тайме счет открыл Руслан Камболов, после перерыва команды обменялись голами за одну минуту: отличились Зелимхан Бакаев и Ари.

Таким образом, краснодарцы одержали три подряд победы и выиграли товарищеское первенство. Второе место занял «Ростов», «Спартак» — третий, ЦСКА — четвертый.