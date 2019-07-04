Чили — Перу: счет матча 0:3, обзор голов

Сборнаястала вторым финалистом Кубка Америки-2019. В полуфинале перуанцы крупно обыграли национальную команду

Встреча, которая прошла на стадионе «Арена ду Гремио» в Порту-Алегри, завершилась со счетом 3:0 (2:0) в пользу перуанцев.

Первый гол был забит на 21-й минуте — отличился полузащитник Эдисон Флорес с передачи Андре Каррильо. Хавбек Йосимар Йотун удвоил преимущество Перу на 38-й минуте. Точку в матче поставил Хосе Паоло Герреро на первой компенсированной минуте.

Отметим, что в также компенсированное время чилийский нападающий Эдуардо Варгас не смог реализовать пенальти.

В финале, который пройдет 7 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, сборная Перу сыграет с командой Бразилии.

Чилийцы в матче за третье место сразятся с Аргентиной 6 июля.