Чили — Перу: счет матча 0:3, обзор голов

Встреча, которая прошла на стадионе «Арена ду Гремио» в Порту-Алегри, завершилась со счетом 3:0 (2:0) в пользу перуанцев.
Первый гол был забит на 21-й минуте — отличился полузащитник Эдисон Флорес с передачи Андре Каррильо. Хавбек Йосимар Йотун удвоил преимущество Перу на 38-й минуте. Точку в матче поставил Хосе Паоло Герреро на первой компенсированной минуте.
Отметим, что в также компенсированное время чилийский нападающий Эдуардо Варгас не смог реализовать пенальти.
В финале, который пройдет 7 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, сборная Перу сыграет с командой Бразилии.
Чилийцы в матче за третье место сразятся с Аргентиной 6 июля.
Кубок Америки. 1/2 финала
Чили — Перу — 0:3 (0:2)
Голы: Флорес, 21 (0:1). Йотун, 38 (0:2). Герреро, 90+1 (0:3)Нереализованный пенальти: Варгас, 90+5 (вратарь)Чили: Ариас, Исла, Медель, Марипан (Кастильо, 89), Видаль, Фуэнсалида (Сагаль, 46), Босежур, Арангис, Пульгар, Санчес, ВаргасПеру: Гальесе, Самбрано, Адвинкула, Трауко, Абрам, Куэва (Баллон, 80), Йотун, Флорес (Гонсалес, 50), Тапия, Герреро, Каррильо (Поло, 71)Предупреждения: Адвинкула, 72. Пульгар, 74. Сагаль, 86