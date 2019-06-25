Влашич рассказал о полученной травме

Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной Хорватиитравмировался в игре молодежного чемпионата Европы против команды Англии (3:3).

По его словам, травма оказалась не слишком серьезной.

«Соперник сделал подкат, а мне не удалось избежать контакта, после чего я вывернул лодыжку. Именно с этой лодыжкой я ранее испытывал проблемы, из-за нее пропустил несколько матчей ЦСКА.

Ничего страшного не произошло, у меня небольшой ушиб. Сразу после столкновения боль была очень сильной, из-за чего я думал, что повреждение может быть серьезным.

Я хотел покинуть поле с помощью врачей, но судья попросил меня лечь на носилки, поэтому со стороны все выглядело серьезнее, чем было на самом деле», — приводит слова Влашича Tportal.hr. 0