«Спартак» назвал состав на сбор в Австрии

Защитник Сальваторе Боккетти остался в Москве, где будет тренироваться индивидуально.
Полный список игроков выглядит следующим образом:
Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров, Александр Селихов, Антон Шитов.
Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов.
Полузащитники: Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Солтмурад Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров, Фернанду, Софьян Ханни.
Нападающие: Луис Адриано, Зе Луиш, Георгий Мелкадзе, Эсекиель Понсе.
На просмотре находится немецкий полузащитник Малкольм Баду из «Вольфсбурга». 0