Анюков вошел в штаб Семака

Бывший защитник «Зенита»приступил к тренерской деятельности, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

36-летний россиянин подписал с «сине-бело-голубыми» годичный контракт и вошел в штаб Сергея Семака.

Соглашение предусматривает возможность продления.

В составе петербуржцев Анюков провел 417 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 30 голевых передач.

Анюков — единственный футболист, ставший пятикратным чемпионом России в составе «Зенита». Вместе с «сине-бело-голубыми» защитник завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, стал двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. 0