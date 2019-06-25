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    Анюков вошел в штаб Семака

    Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Бывший защитник «Зенита» Александр Анюков приступил к тренерской деятельности, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

    Александр Анюков
    Александр Анюков

    36-летний россиянин подписал с «сине-бело-голубыми» годичный контракт и вошел в штаб Сергея Семака.

    Соглашение предусматривает возможность продления.

    В составе петербуржцев Анюков провел 417 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 30 голевых передач.

    Анюков — единственный футболист, ставший пятикратным чемпионом России в составе «Зенита». Вместе с «сине-бело-голубыми» защитник завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, стал двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. 0

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