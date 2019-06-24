«Челси» объявит о назначении Лэмпарда в ближайшие 48 часов

официально займет должность главного тренерав ближайшие 48 часов, сообщает talkSPORT.

В ближайшие два дня лондонцы закроют вопрос по поводу компенсации с «Дерби Каунти» за Лэмпарда и его ассистента Джоди Морриса, после чего подтвердят назначение специалиста.

На посту наставника лондонского клуба Лэмпард станет преемником Маурицио Сарри, который возглавил «Ювентус».

40-летний специалист начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В его дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби Каунти» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила «Астон Вилле» (1:2). 0