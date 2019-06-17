Тотти официально покинул «Рому»

Бывший капитан и нападающий​, а ныне директор клубаобъявил о своей отставке.

Об этом он заявил на специальной пресс-конференции в Риме. Причиной ухода 42-летнего итальянца стал конфликт с руководством «Ромы».

Ранее сообщалось, что Тотти недоволен своей ролью в клубе. Его не устраивает, что он не участвует в принятии ключевых решений.

В «Роме» форвард провел всю карьеру профессионального футболиста (1992–2017). В составе «волков» он становился чемпионом Италии, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.

После окончания карьеры Тотти сразу же получил должность в структуре клуба. 0