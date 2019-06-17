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    Тотти официально покинул «Рому»

    Рома Футбол Италии Серия A Календарь Серии А
    Бывший капитан и нападающий «Ромы»​, а ныне директор клуба Франческо Тотти объявил о своей отставке.

    Франческо Тотти
    Франческо Тотти

    Об этом он заявил на специальной пресс-конференции в Риме. Причиной ухода 42-летнего итальянца стал конфликт с руководством «Ромы».

    Ранее сообщалось, что Тотти недоволен своей ролью в клубе. Его не устраивает, что он не участвует в принятии ключевых решений.

    В «Роме» форвард провел всю карьеру профессионального футболиста (1992–2017). В составе «волков» он становился чемпионом Италии, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.

    После окончания карьеры Тотти сразу же получил должность в структуре клуба. 0

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