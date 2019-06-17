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    Россия сыграет с Шотландией в «Лужниках»

    Сборная России Футбол России Евро-2020
    Сборная России в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сыграет с командой Шотландии на московском стадионе «Лужники».

    «Лужники»
    «Лужники»

    Матч состоится 10 октября.

    Россия занимает второе место в турнирной таблице группы I, одержав 3 победы в 4 матчах. Лидирует Бельгия с 12 баллами.

    Следующие встречи команда Станислава Черчесова проведет с Шотландией на выезде (6 сентября, Глазго) и дома с Казахстаном (9 сентября, Калининград).

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