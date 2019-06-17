Россия сыграет с Шотландией в «Лужниках»

«Лужники»
ФК «Спартак»
Матч состоится 10 октября.
Сыграем с Шотландией в «Лужниках»!— Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2019 г.
Российский футбольный союз официально сообщает о том, что отборочный матч Чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии национальная сборная России сыграет 10 октября в Москве на БСА ОК «Лужники». Начало игры — в 21:45. pic.twitter.com/HBGSlyPIml
Россия занимает второе место в турнирной таблице группы I, одержав 3 победы в 4 матчах. Лидирует Бельгия с 12 баллами.
Следующие встречи команда Станислава Черчесова проведет с Шотландией на выезде (6 сентября, Глазго) и дома с Казахстаном (9 сентября, Калининград).