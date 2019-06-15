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    Бекхэм приглашает Икарди в свой клуб

    Трансферы Футбол Италии Интер MLS
    Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет видеть нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди в своем клубе, сообщает Football Italia.

    Мауро Икарди
    Мауро Икарди

    С приходом на должность главного тренера миланского клуба Антонио Конте, будущее Икарди в «нерадзурри» находится под большим вопросом.

    Новый менеджер вовсе не рассчитывает на 26-летнего футболиста, чей контракт принадлежит миланцам до 2021 года.

    Трансферная стоимость 26-летнего аргентинца по данным transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро. Текущее соглашение игрока с «Интером» рассчитано до 30 июня 2021 года.

    В сезоне 2018/19 Икарди провел 37 матчей, в которых забил 17 голов и сделал пять результативных передач. 0

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