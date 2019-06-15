Бекхэм приглашает Икарди в свой клуб

Владелецхочет видеть нападающего миланскогов своем клубе, сообщает Football Italia.

С приходом на должность главного тренера миланского клуба Антонио Конте, будущее Икарди в «нерадзурри» находится под большим вопросом.

Новый менеджер вовсе не рассчитывает на 26-летнего футболиста, чей контракт принадлежит миланцам до 2021 года.

Трансферная стоимость 26-летнего аргентинца по данным transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро. Текущее соглашение игрока с «Интером» рассчитано до 30 июня 2021 года.

В сезоне 2018/19 Икарди провел 37 матчей, в которых забил 17 голов и сделал пять результативных передач. 0