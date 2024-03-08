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    Дубль Роши обеспечил ЦСКА победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

    «Крылья Советов» — ЦСКА: счет матча 0:2, обзор голов

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    ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (2:0) в матче 20-го тура российской Премьер-лиги.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    Армейцы открыли счет уже на 3-й минуте. Защитник ЦСКА Виллиан Роша отличился точным ударом. На 49-й минуте все тот же Роша оформил дубль и принес победу для своей команды — 2:0.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — ЦСКА 0:2
    Голы: 0:1 Виллиан Роша (3'), 0:2 Виллиан Роша (49') Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Фернандо Костанца, Юрий Горшков, Максим Витюгов, Сергей Бабкин, Роман Ежов, Владислав Шитов, Никита Салтыков, Амар Рахманович ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Мойзес, Саша Зделар, Виктор Мендес, Адольфо Гайч, Фёдор Чалов, Diveev I., Khellven, Oblyakov I., Davila V. Предупреждения: Мойзес (14'), Виллиан Роша (17'), Роман Евгеньев (21'), Davila V. (57'), Фернандо Костанца (90+4')

    После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе. «Крылья Советов» — на 8-й позиции (29 баллов).

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