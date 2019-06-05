Буффон не собирается завершать карьеру, заявил его агент

Агент, который ранее объявил об уходе из, отметил, что голкипер не намерен завершать карьеру и не принял решения о своем следующем клубе.

«Джиджи не перестанет играть. Он не собирается завершать карьеру. Он провел встречу с руководством ПСЖ, на которой было решено, что расставание будет лучшим решением. Теперь мой клиент возьмет паузу на пару дней, чтобы подумать со своей семьей о будущем.

После объявления о его уходе из ПСЖ меня засыпали телефонными звонками. Буффон еще не принял решения. Конечно, нам приятно ощущать такой интерес», — цитирует агента Cittaceleste.

В прошедшем сезоне Буффон провел за ПСЖ 25 матчей, в которых пропустил 25 голов. С парижской командой вратарь стал чемпионом Франции. 0