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    Буффон не собирается завершать карьеру, заявил его агент

    Трансферы Футбол Франции ПСЖ
    Агент Джанлуиджи Буффона, который ранее объявил об уходе из ПСЖ, отметил, что голкипер не намерен завершать карьеру и не принял решения о своем следующем клубе.

    Джанлуиджи Буффон
    Джанлуиджи Буффон

    «Джиджи не перестанет играть. Он не собирается завершать карьеру. Он провел встречу с руководством ПСЖ, на которой было решено, что расставание будет лучшим решением. Теперь мой клиент возьмет паузу на пару дней, чтобы подумать со своей семьей о будущем.

    После объявления о его уходе из ПСЖ меня засыпали телефонными звонками. Буффон еще не принял решения. Конечно, нам приятно ощущать такой интерес», — цитирует агента Cittaceleste.

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