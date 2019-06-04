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    Игнашевич возглавил «Торпедо»

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    Экс-игрок ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич возглавил московское «Торпедо».

    Сергей Игнашевич
    Сергей Игнашевич

    Об этом сообщает официальный сайт «Торпедо».

    Соглашение с Игнашевичем подписано по схеме «1+1».

    «Я очень рад, даже счастлив, потому что получил серьезную работу, к которой я готовился и стремился. А также счастлив от того, что судьба подарила мне шанс начать свою карьеру в клубе, который, по сути, меня воспитал.

    "Торпедо" всегда было у меня в сердце и памяти, и я даже не знаю, как описать эмоции, когда ты возвращаешься после длинного пути к себе домой. Это невероятное чувство!», — отметил Игнашевич.

    Напомним, в прошлом сезоне Игнашевич входил в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА, а также привлекался к работе с национальной сборной России.

    Московское «Торпедо» по итогам сезона 2018-2019 одержало победу в зоне «Центр» ПФЛ и вышло в Футбольную национальную лигу. 0

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