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    Беккенбауэр хотел бы видеть Клоппа в «Баварии»

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    Экс-игрок «Баварии» Франц Беккенбауэр поделился мнением о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

    Франц Беккенбауэр
    Франц Беккенбауэр

    «Хочу, чтобы Клопп однажды возглавил "Баварию". Для меня он один из лучших тренеров в мире. То, что Юрген начал в "Боруссии", он усовершенствовал с "Ливерпулем".

    Думаю, что работа в Англии лишает тебя большого количества сил. В АПЛ ты становишься менеджером и несешь еще большую ответственность, чем тренер в Бундеслиге.

    А если учитывать выступление в кубковых турнирах и Премьер-лиге, то количество проведенных матчей намного выше, чем в Германии», — сказал Беккенбауэр. 0

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