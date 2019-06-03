Беккенбауэр хотел бы видеть Клоппа в «Баварии»

Экс-игрок «Баварии»поделился мнением о главном тренере «Ливерпуля»

«Хочу, чтобы Клопп однажды возглавил "Баварию". Для меня он один из лучших тренеров в мире. То, что Юрген начал в "Боруссии", он усовершенствовал с "Ливерпулем".

Думаю, что работа в Англии лишает тебя большого количества сил. В АПЛ ты становишься менеджером и несешь еще большую ответственность, чем тренер в Бундеслиге.

А если учитывать выступление в кубковых турнирах и Премьер-лиге, то количество проведенных матчей намного выше, чем в Германии», — сказал Беккенбауэр. 0