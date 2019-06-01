«Зенит» планирует сыграть с «Барселоной» в товарищеском матче

Этим летомможет провести товарищескую встречу противв Санкт-Петербурге, сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, «сине-бело-голубые» сделали солидное предложение каталонскому клубу о проведении встречи 1 августа. Переговоры между клубами уже ведутся и находятся в продвинутой стадии.

Напомним, и «Зенит», и «Барселона» стали чемпионами в своих странах в завершившемся сезоне. Обе команды гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон, попав в первую корзину при жеребьевке.

Отметим, что «Зенит» ни разу в своей истории не встречался с «Барселоной». 0