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    Вейналдум: Мы никогда не считали, что играть с «Тоттенхэмом» легко

    Ливерпуль Тоттенхэм Футбол Англии Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Полузащитник «Ливерпуля» Джорджинио Вейналдум рассказал о настрое команды перед финальным матчем Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

    Джорджинио Вейналдум
    Джорджинио Вейналдум

    Встреча пройдет 1 июня в Мадриде, на арене «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:00 мск.

    «Посмотрите на два последних матча, которые мы провели с "Тоттенхэмом", и поймете, насколько это крепкая команда. Они здорово смотрелись, особенно во втором матче.

    Мы победили в конечном счете, но матч мог сложиться и по-другому. Мы много играли с "Тоттенхэмом", и каждый раз это были очень трудные матчи.

    Мы никогда не считали, что играть с "Тоттенхэмом" легко. Прекрасно знаем, что нужно делать в финале», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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