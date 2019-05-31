Вейналдум: Мы никогда не считали, что играть с «Тоттенхэмом» легко

Джорджинио Вейналдум
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Встреча пройдет 1 июня в Мадриде, на арене «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:00 мск.
«Посмотрите на два последних матча, которые мы провели с "Тоттенхэмом", и поймете, насколько это крепкая команда. Они здорово смотрелись, особенно во втором матче.
Мы победили в конечном счете, но матч мог сложиться и по-другому. Мы много играли с "Тоттенхэмом", и каждый раз это были очень трудные матчи.
Мы никогда не считали, что играть с "Тоттенхэмом" легко. Прекрасно знаем, что нужно делать в финале», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0