Вейналдум: Мы никогда не считали, что играть с «Тоттенхэмом» легко

Полузащитник «Ливерпуля»рассказал о настрое команды перед финальным матчем Лиги чемпионов с

Встреча пройдет 1 июня в Мадриде, на арене «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:00 мск.

«Посмотрите на два последних матча, которые мы провели с "Тоттенхэмом", и поймете, насколько это крепкая команда. Они здорово смотрелись, особенно во втором матче.

Мы победили в конечном счете, но матч мог сложиться и по-другому. Мы много играли с "Тоттенхэмом", и каждый раз это были очень трудные матчи.

Мы никогда не считали, что играть с "Тоттенхэмом" легко. Прекрасно знаем, что нужно делать в финале», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0