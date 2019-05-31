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    Почеттино: Мы полностью готовы, готовы насладиться игрой

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал предстоящий матч с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.

    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино

    «Игроки пока не знают наш состав на завтра. У нас впереди еще одна тренировка, и тогда мы все решим.

    Наш сезон в турнире сложился незабываемым образом. Было много радостных моментов. Тренировать эту команду — настоящая честь для меня. Все футболисты максимально собранны. Они очень открыто восприняли новые идеи и продолжали выполнять все установки.

    Мы полностью готовы, готовы насладиться игрой. Надо быть готовыми бегать, биться на поле, радоваться происходящему. Мы хорошо друг друга знаем. Мы верим в себя, а главное — делать свою работу с хорошим настроением.

    "Ливерпуль" — отличная команда. Думаю, наряду с "Манчестер Сити" это лучшая команда Англии. Они до последнего сражались за титул в премьер-лиге и, конечно, невероятно сыграли в Лиге чемпионов.

    Это заслуга Юргена Клоппа, фантастического тренера... Для нас завтра важна только победа. Мы хотим войти в историю футбола. Мы очень хорошо знаем, что нужно делать.

    Для нас самое главное чувствовать себя завтра свободно. Играть так, как мы делали это в юности, детьми, когда нам было семь-восемь-девять лет и мы чувствовали себя абсолютно свободными. Главное — не думать о том, что вот на тебя сейчас смотрит миллион человек.

    К товарищескому матчу невозможно готовиться так, как к финалу Лиги чемпионов. Настрой и концентрация совершенно разные. Главное — стараться придерживаться своих стандартов и стараться стать примером для будущих поколений.

    В футболе на результат большое влияние оказывает постоянный анализ ситуации. С начала сезона команда сильно прибавила. Это показывает, что в футболе если ты веришь, то всегда к чему-то придешь.

    Сейчас удивительно переноситься в мыслях на десять месяцев назад, когда мы начинали предсезонку. Прошло десять месяцев — и мы здесь. Что касается Юргена, то он очень успешный тренер. Я очень его уважаю. Он всегда счастлив, вегда полон оптимизма. Это хороший пример для всех.

    Клопп уже в третий раз будет в финале. Самое трудное — попасть туда. Он фантастический тренер. Третий финал Лиги чемпионов — это настоящее достижение, поздравляю его. Что бы ни случилось, он всегда будет одним из лучших тренеров.

    Конечно, мы все хотим победить. Попасть в финал Лиги чемпионов — это самое важное и самое сложное», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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