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    Азар и Жиру — претенденты на звание лучшего игрока финала ЛЕ

    Лига Европы Футбол Англии Арсенал Челси Календарь Лиги Европы
    В финальном матче Лиги Европы «Челси» разгромил «Арсенал» со счетом 4:1.

    Эден Азар
    Эден Азар

    По итогам матча УЕФА назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока решающего матча турнира.

    В число номинантов вошли игроки «Челси» Эден Азар, Оливье Жиру, Педро Родригес и Эмерсон Палмери.

    Педро стал автором победного мяча, Азар записал на свой счет дубль и результативную передачу, Жиру отметился голом, а в активе Эмерсона два выноса и 88% точных передач.

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