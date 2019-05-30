Азар и Жиру — претенденты на звание лучшего игрока финала ЛЕ

По итогам матча УЕФА назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока решающего матча турнира.
В число номинантов вошли игроки «Челси» Эден Азар, Оливье Жиру, Педро Родригес и Эмерсон Палмери.
Педро стал автором победного мяча, Азар записал на свой счет дубль и результативную передачу, Жиру отметился голом, а в активе Эмерсона два выноса и 88% точных передач.
💫 Лучший игрок финала? 💫— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 29 мая 2019 г.
🔸 Азар
🔸 Жиру
🔸 Педро
🔸 Эмерсон
Выбор за вами! ➡ https://t.co/mBHNkXXMT1#финалЛЕ pic.twitter.com/xq1vphDU1e